Yahoo! anuncia queda na receita do 2ºtri; ação cai 3,64%

O Yahoo! informou, depois do fechamento do mercado, que obteve um lucro líquido de US$ 143 milhões (US$ 0,10 por ação) no segundo trimestre, de um lucro de US$ 132,4 milhões (US$ 0,09 por ação) registrado em igual período do ano passado. Contudo, a receita líquida caiu para US$ 1,14 bilhão no segundo trimestre, refletindo a queda de 14% ao ano na venda de anúncios onlines em meio a recessão nos EUA.

No segundo trimestre de 2008, a companhia registrou uma receita líquida de US$ 1,35 bilhão registrado em igual período do ano passado. Na média, os analistas de Wall Street estavam esperando um lucro de US$ 0,08 por ação sobre uma receita líquida de US$ 1,14 bilhão, segundo pesquisa da Thomson Reuters.

Para o terceiro trimestre, o Yahoo! disse que prevê uma receita bruta entre US$ 1,45 bilhão e US$ 1,55 bilhão.

No final da tarde, nas transações do after-hours (após fechamento do mercado norte-americano), as ações do Yahoo! caíam 3,64%, refletindo o desapontamento dos investidores com o resultado sem brilho.

O analista da Broadpoint AmTech Ben Schachter disse que os participantes do mercado estavam esperando por uma maior estabilização no negócio de anúncio do Yahoo! Collins Stewart, analista da Sandeep Aggarwal, destacou as margens operacionais mais fracos que o esperado e uma projeção para o terceiro trimestre que ficou abaixo das expectativas de Wall Street.

No pregão regular desta terça-feira, as ações do Yahoo! fecharam em US$ 16,75, em baixa de 1,53%. As informações são da Dow Jones.