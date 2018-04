Yahoo terá ''iPhone virtual''

O Yahoo, segunda maior empresa mundial de buscas na internet, anunciou ontem um serviço que afirma oferecer uma experiência semelhante ao iPhone para pessoas que não podem ou não querem comprar o caro aparelho da Apple. O Yahoo Mobile será oferecido via download a partir de março para qualquer telefone equipado com navegador de internet e, a partir de maio, em versões para centenas de modelos de smartphones. "Há um número crescente de consumidores lá fora que não são usuários do iPhone da Apple, mas querem uma experiência rica no acesso à web", disse Marco Boerries, presidente da divisão móvel do Yahoo. Também será lançada uma versão para o próprio iPhone. O Yahoo planeja nos próximos meses promover o Yahoo Mobile por meio de um conjunto de 70 importantes parcerias fechadas para atingir 850 milhões de usuários de celulares em todo o mundo. Cinquenta dessas parcerias já oferecem os serviços da companhia, segundo Boerries. O Yahoo Mobile tem uma interface com ícones coloridos semelhantes ao estilo que o iPhone utiliza para abrir aplicativos como navegador de internet, e-mail, notícias, tempo e sites de redes sociais. CARREGADORES Os principais fabricantes de celulares e várias operadoras de telefonia móvel do mundo firmaram um acordo para a implementação de um carregador universal de bateria para todos os novos aparelhos fabricados a partir de 2012. "Em 2012, a maior parte dos celulares serão mais eficientes em relação à energia, e usarão somente um carregador", disse ontem Rob Conway, conselheiro da GSM, principal associação da indústria de aparelhos móveis do mundo. Conway disse que participam da iniciativa os fabricantes Nokia, Motorola, LG, Sony Ericsson, Samsung e a empresa de chips Qualcomm. Fazem parte do acordo também as operadoras de telefonia Orange, 3 Group, AT&T, KTF, Mobilkom Autrice, Telecom Italia, Telefónica, Telenor, Telstra, T-Mobile e Vodafone. "Um carregador universal facilitará a vida dos consumidores, reduzirá os gastos para a indústria e será mais respeitoso com o meio ambiente", disse Conway.