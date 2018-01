Yeda aceita cortar ICMS se governo federal fizer sua parte A governadora eleita do Rio Grande do Sul, Yeda Crusius (PSDB), disse que está disposta a discutir uma reforma tributária que inclua cortes nas alíquotas do ICMS para incentivar o consumo desde que o governo federal mostre antes qual é a contribuição que vai dar ao esforço comum para desonerar a produção e qual é compensação prevista para eventuais perdas que os Estados venham a sofrer. "Temos que ver primeiro o que o próprio governo federal faria para isso para depois ver se faz sentido ou não pedir aos Estados um incentivo a partir do ICMS", comentou nesta segunda-feira, em Porto Alegre, antes de embarcar para Brasília, primeira etapa de uma semana recheada de contatos políticos, que inclui encontros com Aécio Neves, em Belo Horizonte, e com José Serra, em São Paulo, para tratar da ação conjunta dos governadores eleitos pelo PSDB nas negociações com o governo federal. Para Yeda, que tem o desafio de resolver a crise financeira de um Estado que deve R$ 30 bilhões ao governo federal e déficit estimado para 2007 de R$ 2,4 bilhões, o Rio Grande do Sul pode oferecer prêmios a empresas que conseguirem agregar maior valor nas exportações, compartilhando com elas o ICMS que for gerado a mais. A futura governadora acredita que o governo federal pode oferecer benefícios semelhantes aos Estados que conseguirem bons resultados. "Tem que ser um compromisso pelo qual o Estado seja premiado ao bancar a proposta do governo federal e não castigado como é o caso específico do Rio Grande do Sul, que é o mais prejudicado pela falta de retribuição da Lei Kandir", comentou. Yeda e sua equipe de transição entraram na semana travando uma queda-de-braço com os chefes do Judiciário e do Ministério Público do Rio Grande do Sul. A governadora quer que os dois órgãos aceitem um aumento de apenas 3% sobre a folha de pagamento no orçamento de 2007, assim como o Executivo e o Legislativo. Mas o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Marco Antônio Barbosa Leal, e o procurador-geral de Justiça, Roberto Bandeira Pereira, exigem que o aumento seja de 3,8% e sobre o valor total do orçamento, conforme proposta enviada ao Legislativo pelo atual governador, Germano Rigotto (PMDB). As tentativas de acordo feitas até agora não deram certo. A diferença de 0,8 ponto porcentual corresponde a R$ 125 milhões, uma pequena fatia do orçamento de R$ 20,6 bilhões, mas tem um caráter simbólico. A governadora entende que não pode dar tratamento diferenciado a um Poder num momento em que os outros já aceitaram se sacrificar para colaborar com o esforço de reduzir o déficit público. O relator do orçamento na Assembléia Legislativa, deputado Ruy Pauletti (PSDB), diz que se não houver consenso apresentará emenda estabelecendo os índices pedidos pela governadora.