Yoshiaki Nakano aponta paradoxo na economia O diretor da Escola de Economia da FGV-SP, Yoshiaki Nakano, vê uma contradição na condução da política econômica brasileira: "Eu diria que metade da política econômica está no caminho certo e a outra metade está tentando anular o que está certo", afirmou durante o programa Conjuntura Econômica, da TV Cultura. Ele explicou que enquanto uma parte da economia está voltada a se integrar com a economia global de forma dinâmica, através da expansão da produção e emprego, a outra metade procura importar estabilidade do mercado financeiro internacional. "Eu diria que nos últimos dez anos o Brasil optou erroneamente pela integração financeira." Por trás dessa integração financeira existe a idéia de que o Brasil é um país pobre que depende da importação de capital financeiro internacional. "Porém, os dados empíricos mostram que nos últimos dez anos isso não aconteceu e a taxa de investimento no Brasil, apesar do enorme fluxo caiu ao longo dos anos", explicou o professor. E mais do que isso, ele lembra que por causa dessa dependência de capital o País enfrentou sucessivas crises em 95, 97, 98, 99, 2001 e 2002. E alertou: "De repente, a gente pode ter uma outra crise mais à frente."