YouTube lança plataforma exclusiva para jogos online

Uma plataforma exclusiva para jogos do YouTube está sendo lançada nesta quarta-feira, 26, com versões para web e sistemas iOS e Android. Batizado de YouTube Gaming, o serviço será um rival do Twitch, criado pela Amazon. Mais de 25 mil jogos terão sua própria página com vídeos e transmissões ao vivo, segundo uma nota divulgada pelo Google.

No site do YouTube Gaming há uma página com as informações de personalidades, jogos e empresas que o usuário escolher seguir. Um sistema de notificação avisa quando um jogo está sendo transmitido. O gerente de produtos do YouTube, Alan Joyce, disse em seu blog oficial que a empresa também vai oferecer uma maneira mais fácil para transmissões ao vivo de jogos no canal de vídeos.

"Quando quiser algo específico, você pode procurar com confiança, sabendo que ao digitar 'call' você vai encontrar 'Call of Duty' e não 'Call Me Maybe'", escreveu Joyce sobre a plataforma.

Anunciada dias antes da maior feira de jogos do mundo, a E3 (Eletronic Entertainment Expo), em meados de julho, a novidade agora está disponível apenas para os Estados Unidos e Reino Unido. A empresa não divulgou data de lançamento para outros países.

Concorrente. Um dos sites de transmissão de jogos mais famosos do mundo, o Twitch foi comprado pela Amazon há exatamente um ano por US$ 970 milhões. Na época, o negócio também interessava ao Google. O Twitch era responsável por 43,6% das transmissões ao vivo de vídeo na internet americana, segundo um gráfico divulgado pelo site Business Insider.