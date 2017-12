Yukos continuará operando unidade nas próximas semanas O executivo-chefe da petrolífera russa Yukos, Steven Theede, afirmou que a companhia vai continuar operando sua unidade leiloada Yuganskneftegaz durante as próximas semanas, mas alertou que a falta de caixa está prejudicando a produção e as exportações. Ele disse que não sabe quem está por trás do grupo Baikal Finance, a companhia misteriosa que venceu o leilão realizado ontem, com um lance de US$ 9,37 bilhões. Mas ele disse que a Yukos vai continuar operando a unidade até que esta consiga se reestruturar, o que deve durar, no mínimo, de 45 a 75 dias. As informações são da Dow Jones.