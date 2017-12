Yukos convoca acionistas a votar sobre pedido de concordata A petrolífera Yukos pedirá a seus acionistas que votem na reunião do próximo mês, no dia 20, se a empresa deve ou não pedir concordata e sobre sua reorganização, informou o diretor-executivo, Steven Theede. Analistas consideram pouco provável que a justiça conceda este direito à companhia. "As cartas estão nas mãos do governo", disse Theede. "A companhia pode sobreviver. A questão é se o governo permitirá que sobreviva", acrescentou. Mas Theede ressaltou que a convocação dos acionistas para votar sobre a questão, não inviabiliza um eventual pedido de concordata pela administração antes disso. Theede disse também que a Yukos já liquidou US$ 3,5 bilhões da dívida em impostos da Yuganskftegaz, sua principal unidade, reclamada pelo governo. Na semana passada, as autoridades da receita apresentaram uma nova conta de impostos atrasados da unidade à Yukos, de US$ 9 bilhões, elevando para US$ 17,5 bilhões o total já reclamado pelo governo. Theede previu que a empresa manterá sua produção diária em 1,7 milhão de barris de petróleo ao dia até o final do ano, mas estimou queda na produção em 2005, em conseqüência do congelamento das contas da empresa. As informações são da Dow Jones.