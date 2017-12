Zeina Latif estreia como colunista do ‘Estado’

A economista-chefe da XP Investimentos, Zeina Latif, estreia na quinta-feira uma coluna semanal no caderno Economia & Negócios do ‘Estado’. Zeina já é colunista do ‘Broadcast’, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, e mantém, desde 2015, um blog no portal estadao.com.br, intitulado “Análises do Cenário Econômico”.

Paulista de Campinas, Zeina Latif é doutora em Economia pela Universidade de São Paulo (USP). Em sua trajetória profissional passou pelo Royal Bank of Scotland (onde foi economista sênior para a América Latina), ING, ABN-Amro Real, Banco Bilbao Vizcaya e HSBC. Também deu aulas de macroeconomia no curso de MBA do Ibmec.

De acordo com a economista, profunda conhecedora de política monetária – tema de seu doutorado na USP –, o espaço semanal reservado para sua coluna terá como foco a conjuntura econômica brasileira e suas possíveis interações com a política. “A intenção é contribuir para a discussão sobre o momento atual do País e seus desafios, bem como as perspectivas para o futuro próximo”, afirma ela, que enxerga 2017 como “um ano de transição, e não mera continuidade de 2016”.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Zeina pontua que o atual cenário de fragilidade econômica e política exige intenso diálogo, para que haja de fato uma retomada do crescimento. “O difícil momento requer um amplo debate sobre as escolhas de política econômica e suas consequências em nossas vidas, nas gerações atuais e futuras”, observa.

Suas colunas serão publicadas todas as quintas-feiras no jornal e também reproduzidas em seu blog, no portal Economia & Negócios: economia.estadao.com.br/blogs/zeina-latif.

Agenda. Com a estreia de Zeina, haverá uma mudança no cronograma dos colunistas do caderno Economia & Negócios a partir desta semana. A jornalista Cida Damasco, que escreve às quintas-feiras, passará a publicar suas colunas às segundas-feiras, já a partir de amanhã.

Nos outros dias, José Paulo Kupfer escreve às terças-feiras; Fábio Alves e Monica de Bolle, às quartas-feiras; Celso Ming às quintas-feiras, sextas-feiras e domingos; Fernando Dantas e Pedro Doria, às sextas-feiras; e Adriana Fernandes aos sábados. Aos domingos, José Roberto Mendonça de Barros e Amir Khair escrevem a cada duas semanas; Gustavo Franco, Affonso Celso Pastore e Albert Fishlow, uma vez por mês. Acompanhe também outros colaboradores nos blogs do portal de Economia & Negócios: http://economia.estadao.com.br/blogs.