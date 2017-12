Zimbábue e Tanzânia aderem ao G-20 O G-20, grupo liderado pelo Brasil na Organização Mundial do Comércio (OMC) para defender a abertura agrícola ganha dois novos países: Zimbábue e Tanzânia. Apesar de economicamente pouco significantes, diplomatas de Brasília esperam que a entrada dos novos parceiros seja importante politicamente para que o grupo também se coloque como um dos interlocutores dos interesses africanos nas negociações multilaterais. 0 G-20 já chegou a ter 22 membros antes da reunião ministerial de Cancún, em setembro. Diante da pressão dos EUA, seis governos latino-americanos optaram por deixar o grupo, entre eles o Peru, Colômbia e Costa Rica. Hoje, o grupo conta com 18 membros, entre eles a África do Sul. Na última terça-feira, o Brasil convidou outros governos africanos - Benin, Gana, Senegal e Moçambique - para uma reunião que teve como objetivo aproximar as posições entre os vários países nas negociações da OMC, que entram em um momento crítico diante da falta de progressos. Uma das esperanças é de que a reunião do G-20 em Brasília, no dia 12, possa se transformar em um início de um diálogo entre o grupo e a União Européia (UE), que está convidada a participar do evento.