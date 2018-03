Zoellick almoça com Amorim no Itamaraty O representante dos Estados Unidos para o Comércio, Robert Zoellick, acaba de deixar o Palácio do Planalto, onde esteve reunido com o vice-presidente, José Alencar. Zoellick não quis dar declarações à imprensa ao sair do encontro. Mas o vice-presidente fez um comentário em tom irônico: "Agora está tudo resolvido sobre a Área de Livre Comércio das Américas", afirmou Alencar. Às 11h30, Zoellick irá ao Palácio do Itamaraty, onde terá uma reunião de trabalho seguida de almoço, com o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, e sua equipe. Ao final desse encontro, por volta das 14h15, Zoellick e Amorim darão uma entrevista coletiva. Na agenda do principal negociador americano, em Brasília, ainda estão os encontros com o ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, às 15 horas. Às 17 horas, Zoellick será recebido pelo ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu. A última reunião de trabalho de Zoellick em Brasília será com o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, às 18 horas. Zellick deverá retornar esta noite para os Estados Unidos.