Zoellick deve anunciar suspensão de sobretaxas do aço Membros do governo norte-americano ficaram até tarde ontem trabalhando nos detalhes do plano para suspender as sobretaxas ao aço importado. Acredita-se que o anúncio, que poderá ficar para amanhã, não será feito pelo presidente Bush, mas pelo representante para o Comércio externo norte-americano, Robert Zoellick. Segundo o jornal The Wall Street Journal, o governo de Washington ainda estava discutindo formas de aliviar o impacto da suspensão das tarifas com compensações para as siderúrgicas. Sob a ameaça de retaliação do Europa e do Japão, as autoridades norte-americanas passaram boa parte da quarta-feira tentando formular um pacote que evite uma guerra comercial externa e, ao mesmo tempo, uma onda de críticas da indústria do aço e de seus dezenas de milhares de trabalhadores dentro dos EUA. Segundo membros do Congresso e representantes da indústria que receberem informes do governo, Bush quer que seja aprimorado o sistema de licenças para a importação, de forma que o Departamento do Comércio seja alertado sobre qualquer aumento extraordinário nas importações de aço. As autoridades sugeriram também que o Departamento do Comércio, se necessário, possa monitorar empresas estrangeiras que vendam aço nos EUA a preços abaixo do valor justo, prática conhecida como dumping. Essas empresas enfrentariam elevadas sobretaxas. Já há sobretaxas contra mais de 150 produtos de aço de dezenas de países, mas não estão relacionadas às tarifas impostas pelo presidente Bush em março. As importações de aço caíram 34% no último ano, o que tornará difícil para as siderúrgicas norte-americanas apontarem casos de dumping e pedirem abertura de processos, pelo menos nos próximos meses.