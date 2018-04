Zoellick diz em Pequim que China subsidia o aço O representante para o Comércio dos EUA, Robert Zoellick, em visita à China, defendeu as novas sobretaxas ao aço importado aplicadas por Washington, afirmando que os parceiros comerciais têm de discutir como solucionar as práticas desleais no setor siderúrgico. Falando numa universidade de Pequim, Zoellick disse que a China está entre os países que usaram subsídios e outras medidas para ajudar sua siderurgia, ao mesmo tempo em que mantinham as importações sob pressão. A China se uniu a outros exportadores de aço para protestar contra as tarifas de até 30% que entraram em vigor nos EUA no dia 5 de março. Pequim está pedindo compensação pelos prejuízos a sua indústria siderúrgica. Zoellick disse que as exportações de aço de US$ 204 milhões da China para os EUA no ano passado representaram menos de 1% dos produtos chineses comprados pelos EUA. Ele defendeu as tarifas como uma medida temporária autorizada pela OMC (Organização Mundial do Comércio) para proteger os fabricantes de aço americanos. As tarifas americanas provocaram protestos do Japão, Coréia do Sul e União Européia. "Se há algum mercado no mundo que precisa de negociações a respeito da capacidade excedente e as práticas desleais, este é o mercado do aço", disse Zoellick aos estudantes da Universidade Central de Finanças e Economia. A China entrou para a OMC em dezembro. Zoellick disse que Washington evitou apresentar queixas contra as restrições comerciais da China para dar tempo a Pequim para implementar os compromissos que assumiu de abertura de mercado. Zoellick está numa viagem à Ásia para promover o livre comércio, tendo visitado Cingapura, Tailândia e Indonésia. Na segunda-feira, ele se encontrou com o vice-premier, Wen Jiabao, um forte candidato a tornar-se o próximo primeiro-ministro da China.