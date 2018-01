Zoellick e Rodrigues discutem a política agrícola da Europa Ao contrário do que se esperava, a visita do representante comercial dos Estados Unidos, Robert Zoellick, ao ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, teve como tema central a Política Agrícola Comum (PAC) da União Européia. Pouco se falou sobre as negociações da Área de Livre Comércio das Américas (Alca), protagonizadas por Brasil e Estados Unidos. "Zoellick demonstrou grande preocupação com a PAC e deixou claro que o Brasil é relevante e não pode ficar de fora das negociações agrícolas ", disse Rodrigues, logo após a reunião de 50 minutos com o enviado norte-americano para a posse de Luiz Inácio Lula da Silva. A ênfase na agricultura européia tem um interesse concreto para os dois países. Os Estados Unidos precisam do apoio do Brasil e do Grupo de Cairns (maiores exportadores agrícolas, com interesses comuns, do qual os EUA não fazem parte) para conseguir que a União Européia diminua os subsídios à agricultura. As negociações agrícolas acontecem na Organização Mundial do Comércio (OMC ). Segundo o professor Marcos Jank, da Universidade de São Paulo (USP), que participou do encontro, existe de fato uma afinidade entre o Grupo de Cairns e os Estados Unidos no que se refere à redução dos subsídios agrícolas da União Européia. O governo dos EUA, que tem participado como observador das últimas reuniões de Cairns, precisa de uma aliança com o grupo para fazer prevalecer seus interesses agrícolas na OMC. "Pouco se falou sobre a Alca no encontro", afirmou Jank, especialista em negociações internacionais agrícolas do Brasil. Zoellick, que deixou o Ministério sem falar com a imprensa, também quis saber detalhes sobre programas sociais, como o Fome Zero. Os Estados Unidos já demonstraram interesse em fornecer alimentos transgênicos para o Brasil. Mas, segundo Rodrigues, o tema transgênicos foi citado sem profundidade. Zoellick ouviu de Rodrigues que o Brasil participará das negociações internacionais como um bloco monolítico e que, sem abertura dos mercados dos países industrializados, as negociações internacionais serão mais difíceis. Do lado norte-americano, participaram do encontro a embaixadora Donna Hrinak, o assistente especial do Conselho de Segurança Nacional para o Hemisfério Ocidental, John Maisto, e o senador republicano Michael Enzi. Veja o índice de notícias sobre o Governo Lula - Os primeiros 100 dias Veja o índice de notícias sobre a transição na área econômica