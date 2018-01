Zoellick mostra disposição para discutir Alca O representante de comércio dos Estados Unidos, embaixador Robert Zoellick, manifestou hoje a disposição de seu país de dialogar com o Brasil para avançar nas negociações para a criação da Área de Livre Comércio das Américas (Alca). "Eu vim aqui para ouvir e aprender", declarou. O embaixador, que veio ao Brasil para a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva representando o presidente George W. Bush, aproveitou a visita para travar contatos individuais com os novos ministros da área econômica. Zoellick esteve com o ministro da Fazenda Antônio Palocci hoje pela manhã, antes mesmo da cerimônia da posse. "Fiquei feliz que o ministro me concedeu um pouco de seu tempo neste dia tão ocupado", afirmou, após o encontro na sede do governo de transição, o Centro de Treinamento do Banco do Brasil. "Assim como o governo Fernando Henrique Cardoso fez coisas fantásticas, acredito que o novo governo também deverá fazer." No encontro, que durou meia hora, Zoellick ouviu uma explanação de Palocci sobre a situação econômica do Brasil. Palocci disse ao representante americano, conforme apurou o Estado, que o impacto da instabilidade econômica decorrente do período de transição foi menor do que o esperado e que, uma vez passada a eleição, os indicadores da economia têm reagido bem. Ele citou como exemplo a valorização do câmbio e ressaltou o compromisso do governo Lula com o controle da inflação. Palocci aproveitou o encontro para manifestar também a preocupação com a falta de crédito externo dos bancos americanos ao Brasil. Colocando-se a disposição, Zoellick afirmou que o governo americano quer saber como pode ajudar o Brasil. Palocci considerou o encontro "muito importante". "Isso abre um diálogo muito importante do ponto de vista de comércio internacional e das novas relações que o Brasil deve estabelecer no plano do desenvolvimento econômico", disse o ministro. Alca A viagem do representante comercial em nome de George W. Bush pode ser interpretada como um sinal da importância que os EUA estão dando as negociações da Alca. O assunto é tema das reuniões que Zoellick terá amanhã com o ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, e das Relações Exteriores, Celso Amorim. A intenção do chanceler Amorim era organizar uma reunião conjunta dos três ministros com Zoellick para "mostrar uma coordenação, desde o início". No entanto, como amanhã é dia de transmissão de cargos nos ministérios, não foi possível coordenar as agendas. Protagonista de um dos episódios que mais marcaram as eleições presidenciais, Zoellick ficou conhecido como "o sub do sub sub". Assim Lula o classificou depois de ele ter dito ironicamente que se o Brasil não quisesse negociar a Alca, poderia fazer comércio com o continente antártico. Foi um troco de Lula, que durante a campanha eleitoral de 1989 foi desprezado por Zoellick, então funcionário da Casa Branca, durante uma visita a Washington. O incidente foi superado no início de dezembro, na viagem do então presidente eleito à capital americana. Hoje à noite, os dois devem se encontrar novamente na recepção para as delegações estrangeiras no Palácio da Alvorada. Trabalho conjunto Após o encontro com Palocci, Zoellick ressaltou que a administração Bush está disposta a estreitar as relações também em nível ministerial. "Os dois países vão trabalhar de forma conjunta", declarou o representante, que veio ao Brasil acompanhado do senador do partido Conservador, Michael Enzi, do estado de Wyoming, responsável no Congresso americano por questões comerciais. "Assim como no Brasil, o Congresso americano é muito importante. É um bom símbolo estarmos aqui com um representante do Executivo e do Legislativo pois queremos trabalhar juntos." Zoellick aproveitou a visita ao Brasil para encontrar-se com o presidente do Peru, Alejandro Toledo, no hotel Nacional. Em meio a tantas autoridades hospedadas nos hotéis de Brasília, Zoellick cruzou pelos corredores com o vice-presidente, José Alencar. Bastante à vontade, Zoellick tem encontrado tempo de fazer cooper no jardim do palácio do Jaburu, residência oficial da vice-presidente, que fica perto do Hotel onde está hospedado. Na bagagem, Zoellick trouxe um presente do presidente americano a Lula - uma travessa de prata gravada com uma inscrição comemorativa da posse. Veja o índice de notícias sobre o Governo Lula - Os primeiros 100 dias Veja o índice de notícias sobre a transição e a Presidência