Zona do euro entra em recessão com queda do PIB no 3o tri A zona do euro entrou em sua primeira recessão técnica depois que a economia da região teve a segunda contração trimestral consecutiva entre julho e setembro, mostraram dados oficiais divulgados nesta sexta-feira. De acordo com a agência de estatísticas da União Européia, a Eurostat, a economia dos 15 países que usam o euro como moeda única encolheu 0,2 por cento entre julho e setembro, depois de ter registrado o mesmo patamar de contração entre abril e junho. Dois trimestres consecutivos de redução na atividade econômica marcam a definição técnica de recessão. Na comparação anual, o crescimento econômico da região foi de 0,7 por cento no terceiro trimestre, metade da taxa apurada no segundo trimestre. Os dois dados ficaram em linha com as expectativas de economistas consultados pela Reuters.