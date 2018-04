Zona do euro entra em recessão pela primeira vez O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro encolheu 0,2% no terceiro trimestre deste ano em comparação com o segundo, depois de ter contraído também 0,2% no segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre. Com isso, a região de moeda comum (15 países da Europa que compartilham o euro) entra em recessão pela primeira desde que foi formada, em 1999. Na comparação com o terceiro trimestre do ano passado, o PIB da zona do euro cresceu 0,7%. As informações são da Dow Jones.