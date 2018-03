Zona do euro registra déficit comercial em agosto A zona do euro (grupo dos 16 países que adotam o euro como moeda) registrou um déficit comercial de 4 bilhões de euros em agosto, saindo do superávit comercial revisado de 12,3 bilhões de euros de julho. O resultado, o primeiro déficit da região desde fevereiro, veio bem maior que a previsão média de economistas, que era de déficit de 300 milhões de euros. O dado pode ser um reflexo da apreciação do euro, que ganhou cerca de US$ 0,10 ante o dólar este ano e está pouco abaixo de US$ 1,50.