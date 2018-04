Zona do euro tem déficit comercial recorde em 2008 O déficit comercial da zona do euro recuou em dezembro do ano passado, em margem maior do que a esperada, mas durante o ano de 2008 a região acumulou seu maior déficit comercial desde que os dados começaram a ser registrado, em 1999, refletindo custos relacionados a energia. O déficit comercial dos 15 países europeus que compartilhavam o euro até o ano passado recuou para 700 milhões de euros (US$ 884,52 milhões) em dezembro, após déficit de 5,8 bilhões de euros em novembro e 3,9 bilhões de euros em dezembro de 2007, segundo os dados da agência de estatísticas da União Europeia, Eurostat. A partir de janeiro deste ano, a zona do euro passou a ser formado por 16 países europeus, com a entrada da Eslováquia. Economistas esperavam déficit de 6,5 bilhões de euros (US$ 8,2 bilhões) em dezembro. O déficit de novembro foi revisado do cálculo de 7 bilhões de euros anunciado no mês passado. Para o ano de 2008, a zona do euro registrou um déficit comercial de 32,1 bilhões de euros (US$ 40,56 bilhões), após superávit de 15,8 bilhões de euros em 2007. As exportações cresceram 4% em 2008, enquanto as importações subiram 7%. Os exportadores responderam pela maior parte do crescimento registrado na Europa no início do ano passado, mas a venda de bens europeus foram atingidas pela recessão nos principais parceiros comerciais da região, os Estados Unidos e o Reino Unido, e pela crise do crédito. As exportações caíram 2% em dezembro, em base anual, para 113,8 bilhões de euros (US$ 143,79 bilhões), enquanto as importações cederam 5% para 114,5 bilhões de euros (US$ 144,68 bilhões). As informações são da Dow Jones.