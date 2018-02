Zona do euro tem superávit comercial de ? 8,7 bi A zona do euro registrou superávit comercial de ? 8,7 bilhões (cerca de US$ 7,6 bilhões) em dezembro, em grande parte gerado por forte queda nas importações. Segundo a Eurostat, agência de estatísticas da União Européia, houve retração de 16% nas importações em dezembro, para ? 74,2 bilhões, em relação aos ? 88,1 bilhões registrados em dezembro de 2000. As companhias européias estão preferindo reduzir seus estoques a importar novos bens. "Isto reflete o enfraquecimento da demanda doméstica", disse Ben Broadbent, economista da Goldman Sachs. O nível das exportações foi igualmente fraco em dezembro, tendo caído 4%, para ? 82,9 bilhões. Em dezembro de 2000, as exportações haviam atingido ? 87,4 bilhões. O superávit superou, entretanto, as estimativas dos analistas, de que ficasse em ? 6,4 bilhões. Em 2001, o superávit comercial na zona do euro foi de ? 49,6 bilhões, acima dos ? 5,1 bilhões obtidos em 2000.