Zona do euro tem superávit comercial de U$ 5,7 bilhões A balança comercial na zona do euro registrou um superávit de 5,2 bilhões de euros (US$ 5,72 bilhões) em fevereiro, revertendo o déficit de 900 milhões de euros do mês anterior, informou a agência de estatíticas da União Européia, a Eurostat. O dado de fevereiro, abaixo da previsão do mercado, de superávit de 6 bilhões de euros, eliminou os fatores sazonais que provocaram o déficit de janeiro. O dado não-ajustado de fevereiro indica que, apesar da valorização do euro ante o dólar, as exportações na zona do euro estão firmes. Mas os economistas alertam que ganhos adicionais ante a moeda norte-americana podem prejudicar as exportações. As exportações em fevereiro, não ajustadas para fatores sazonais, subiram 1%, para 84,6 bilhões de euros, de 82,1 bilhões de euros de janeiro. As importações caíram 4%, para 79,4 bilhões de euros, de 83 bilhões de euros. As informações são da Dow Jones.