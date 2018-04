Zona do euro tem superávit de US$ 3,44 bi O balanço de conta corrente na zona do euro, em termos não-ajustados, registrou superávit de ? 3,7 bilhões (cerca de US$ 3,44 bilhões) em março em relação a um déficit de ? 600 milhões no mesmo período do ano passado, informou o Banco Central Europeu. Como nos meses anteriores, o superávit foi atribuído à melhora no comércio de bens, subindo para ? 10,8 bilhões em março, de ? 6 bilhões em março de 2001. Em termos ajustados, o superávit foi de ? 1,1 bilhão em março, de déficit de ? 4,8 bilhões em março de 2001. No primeiro trimestre, foi registrado superávit, em termos não-ajustados, de ? 4,3 bilhões, de déficit de ? 10,5 bilhões no mesmo período de 2001.