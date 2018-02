Zona do euro tem superávit de US$ 5,5 bi em setembro

O superávit não era esperado. Economistas estimavam déficit de 2,3 bilhões de euros (US$ 3,43 bilhões) em setembro. As exportações na zona do euro caíram 18%, para 111,8 bilhões de euros (US$ 175,66 bilhões), ante 137,1 bilhões de euros no mesmo período do ano passado. As importações caíram 24%, para 108,1 bilhões de euros (US$ 161,20 bilhões) em setembro, ante 143,1 bilhões de euros em setembro de 2008.

Exportações e importações superaram em setembro os níveis de agosto, mostraram os números da Eurostat. Entre janeiro e setembro, a zona do euro registrou superávit de 10,7 bilhões de euros, acima do déficit de 45 bilhões de euros do mesmo período do ano passado. As informações são da Dow Jones.