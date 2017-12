Zona do Euro vai crescer 1% em 2003 A economia da zona euro crescerá 1% em 2003 (1,3% para UE), desde que os conflitos no Iraque não ultrapassem meados do ano. Esse é o cenário que a Comissão Européia traçou para o crescimento econômico dos países europeus e tornará público, ainda esta tarde, quando o presidente Romano Prodi comparecerá ao Parlamento Europeu, em Estrasburgo. O documento de Bruxelas indicará que a economia da zona euro cresceu a um ritmo de apenas 0,9% em 2002 (1,1% para a UE) e verificou-se um enfraquecimento do dinamismo no segundo semestre do ano. O PIB da zona euro registrou uma expansão de 0,2% no último trimestre de 2002, contra 0,4% do trimestre anterior. As previsões de crescimento para 2004 são todas projetadas para cima. A Alemanha deve crescer 0,4% este ano e 2% no próximo ano. A França deverá apresentar índice de crescimento de 1,1% em 2003 e 2,3% em 2004. Ainda segundo o relatório, a confiança dos consumidores continua em queda, o que não coincide com o nível de confiança empresarial.