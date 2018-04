Zona Franca de Manaus reduz importações no semestre As indústrias instaladas na Zona Franca de Manaus reduziram em US$ 334 milhões as importações realizadas no primeiro semestre deste ano em relação aos seis primeiros meses de 2001. Até junho foram importados US$ 1,191 bilhão ante US$ 1,526 bilhão no primeiro semestre do ano passado. O secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Benjamin Sicsú, a queda se deve em grande parte pela "substituição concreta de importações por insumos produzidos no País". Sicsú acredita que o impacto do dólar nos preços dos insumos importados influenciou pouco no resultado do semestre. De acordo com os dados divulgados hoje pelo secretário, as exportações cresceram US$ 80 milhões, passando de US$ 382 milhões no primeiro semestre de 2001 para US$ 463 milhões no mesmo período comparativo desde ano. Sicsú anunciou que a expectativa do governo é conseguir fechar o ano de 2003 sem déficit na balança comercial da Zona Franca de Manaus. Atualmente, o pólo industrial exporta 11% do que produz por ano e importa 25% dos insumos que utiliza. Com a gradual substituição de importações e medidas de incentivos às exportações, Sicsú espera equilibrar a balança comercial no próximo ano. Ele calcula que a ZFM passará a exportar 20% da produção e reduzirá as importações para o mesmo porcentual. Segundo ele, o déficit comercial vem sendo reduzido anualmente. A estimativa do Ministério é que a Zona Franca de Manaus feche este ano com um saldo negativo de cerca de US$ 1 bilhão. Em 2001, o déficit totalizou quase US$ 2 bilhões. O pólo industrial também conseguiu aumentar o seu faturamento em reais em 11,78% no primeiro semestre do ano em comparação ao resultado obtido no mesmo período do ano passado. Sicsú informou que nos últimos dois anos e meio a ZFM tem elevado o seu faturamento. No entanto, o resultado do semestre este ano foi menor que o verificado em 2001, quando houve um incremento de 20% ante o faturamento apurado em 2000. Sicsú atribui este desempenho menor em parte a crise de energia, cujas medidas de racionamento só foram suspensas em fevereiro, que causou uma retração na venda de eletroeletrônicos. O nível de emprego, segundo o secretário, ficou estável. A indústria local emprega em torno de 54 mil trabalhadores. Celulares As exportações de telefones celulares foram o principal destaque no aumento das vendas externas da Zona Franca de Manaus, principalmente em função do desempenho da Nokia. Segundo Sicsú, o Brasil é muito competitivo na produção de aparelhos celulares. Eles devem ser o terceiro principal produto na pauta de exportação de manufaturados na balança comercial brasileira este ano, atrás de aviões e colados nas vendas de veículos. Além da Nokia, Sicsú informou que a fábrica da Motorola, em São Paulo, e da Siemens, em Manaus, ajudarão a melhorar o desempenho do setor na balança. O principal mercado é os Estados Unidos. "Nós estamos competindo com o México e com os países asiáticos", disse Sicsú. Segundo ele, em 2001 foram exportados US$ 848 milhões em celulares. Este ano, apenas no primeiro semestre, o Brasil exportou US$ 571 milhões. Sicsú ressaltou que as indústrias têm conseguido substituir as vendas ao mercado argentino, que no ano passado importou US$ 300 milhões. Em relação a balança comercial da Zona Franca de Manaus, as exportações de motocicletas para os EUA e a Europa também têm ajudado a melhorar o desempenho. Há dois anos, eram vendidas cerca de 50 mil unidades por ano. Em 2003, deve saltar para 130 mil motocicletas. Cosméticos Após dois anos e meio de negociação, o governo autorizou a instalação de fábricas de cosméticos na Zona Franca da Manaus. Ontem, foram publicadas no Diário Oficial da União duas portarias regulamentando a fabricação de insumos para a indústria de cosméticos e outra para a produção de produtos acabados. Sicsú explicou que a instalação de fábricas neste setor era proibida porque não havia regulamentação sobre o uso da flora regional. Segundo ele, a abertura ao setor visa substituir as importações de insumos. As portarias fixam os porcentuais mínimos de utilização de matérias-primas da região que devem ser empregados nos produtos de cosméticos para que possam obter os incentivos fiscais concedidos pela União às empresas instaladas na Zona Franca de Manaus. Atualmente, 80% dos insumos utilizados pela indústria de cosméticos são importados. "Várias indústrias têm o compromisso de investir na Amazônia", disse Sicsú. As portarias prevêem a redução desses porcentuais em até 45%, caso a indústria utilize embalagens artesanais produzidas na região. "Queremos estimular o artesanato e fomentar a geração de empregos", explicou o secretário. A produção da Zona Franca de Manaus é divida hoje em 5 setores: eletrônica de consumo, informática, 2 rodas, químicos e descartáveis. Exportações As linhas de financiamento às exportações do País estão sendo estudadas pelo governo de forma a não desequilibrar o setor financeiro. "Nós queremos entrar eventualmente e complementarmente, e não permanentemente. Por isso, as linhas precisam ser estudadas de forma que continue o setor privado sendo o principal financiador das exportações nacionais", afirmou Sicsú. Segundo ele, o Banco Central e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) estão estudando o mecanismo operacional para colocar no mercado os recursos para financiamento das exportações. Ele disse também que o setor econômico do ministério tem trabalhado, até nos fins de semana, para colocar as linhas à disposição o mais rapidamente possível. Questionado se a oferta de linhas de crédito oficiais teria efeito na cotação do dólar, ele disse que a valorização da moeda americana se deve mais à especulação. Segundo Sicsú, o mundo precisa criar mecanismos de controle dos recursos especulativos. Na quarta-feira, o governo anunciou que vai destinar um total de US$ 1,99 bilhão para suprir a carência de recursos para o financiamento das exportações, além do volume ainda não definido que o Banco Central usará para "irrigar" as linhas oferecidas pelos bancos privados. A maior parte desses recursos são de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) destinados, originalmente, a projetos de pequenas e médias empresas e da área social. Segundo o ministro Sérgio Amaral, o volume será destinado às linhas de financiamento de operações de pré-embarque (produção de bens destinados à exportação) e de pós-embarque do BNDES. De acordo com decisões anteriores do governo, o banco deverá estender a essas modalidades 35% do total de recursos de sua carteira de crédito. Em condições normais, o limite é de 25%. O banco ainda deverá oferecer uma nova linha emergencial para o financiamento de operações de curto prazo, ainda não disponível. O Banco Central também usará parte das suas reservas. O volume ainda não está definido, nem o mecanismo pelo qual o governo poderá se assegurar de que os recursos serão mesmo destinados ao setor exportador pelos bancos privados. Se efetivada, entretanto, essa decisão deverá reforçar sobretudo o Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), uma das linhas mais importantes para o financiamento da produção de bens destinados à exportação e que atende pequenos e médios empresários.