Zoneamento sai até dezembro O zoneamento ecológico do etanol deverá ficar pronto até o fim deste ano e vai bloquear a plantação de cana-de-açúcar em áreas inadequadas, como a Amazônia e o Pantanal, afirmou a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff. Além disso, quem plantar em terras onde já houve plantação de alimentos não terá financiamento do governo federal nem apoio tributário, completou o ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes. Em São Paulo, o governador, José Serra, que esteve presente no evento, já lançou um zoneamento para controlar a plantação de cana em todo o território paulista.