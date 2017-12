Zylbertajn apresenta plano para recuperar a Varig Após a escolha hoje da nova diretoria da Varig, o atual homem forte da empresa, David Zylbertajn, viaja a Brasília para apresentar ao governo soluções para recuperar a companhia aérea. O executivo pretende mostrar uma proposta criativa que possa sanear as finanças da empresa rapidamente. Para isso, já marcou encontro inclusive com o vice-presidente da República, José Alencar. O executivo não detalhou como será a proposta a ser debatida com os integrantes do governo. Mas, segundo fontes, a solução passa pelo equacionamento do número de funcionários às condições financeiras atuais da Varig. O novo conselho da Fundação Rubem Berta, holding que controla a companhia aérea, toma posse hoje na sede da empresa no Rio. Além de Zylbertajn na presidência, o conselho será formado ainda pelo ex-presidente da AT&T e da Shell do Brasil Omar Carneiro da Cunha, como vice-presidente; Eleazar de Carvalho, ex-presidente do BNDES; Marcos Azambuja, ex-embaixador do Brasil na França; o brigadeiro Sérgio Ferola, ex-ministro do Superior Tribunal Militar, e o economista Sérgio Almeida Bruni, especialista em administração pública. A expectativa é de que durante a primeira reunião do conselho seja definido uma nova diretoria para a Varig.