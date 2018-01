Abilio Diniz não é indicado para o conselho do Carrefour

O empresário brasileiro Abilio Diniz não foi indicado para ocupar um posto no conselho de administração do Carrefour na França. A informação foi confirmada pela assessoria da Península, a holding de investimento da família Diniz. A assembleia de acionistas da companhia nesta quinta-feira nomeou dois membros da família Moulin: Patricia Lemoine e Philippe Houze.

Em abril, Diniz se tornou o quarto maior acionista da rede varejista francesa, atrás dos grupos franceses Arnault (do bilionário Bernard Arnault) e Motier (da família Moulin, dona da Galeries Lafayette) e do fundo de investimento americano Colony. O empresário obteve 5,07% de participação no Carrefour global.

De acordo com informações da imprensa francesa, a assembleia também decidiu pela renovação por três anos do mandato de Georges Plassat como presidente do grupo francês.