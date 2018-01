Alto escalão: as movimentações executivas da semana

Facebook. Diego Dzodan é anunciado vice-presidente do Facebook para a América Latina, tendo comandado anteriormente na região Software AG e SAP.

Transpetro. A Transpetro tem como novo presidente o até então gerente executivo corporativo de abastecimento da Petrobras, Antônio Rubens Silva Silvino. No cargo estava interinamente o diretor da subsidiária Cláudio Ribeiro Teixeira Campos.

Solvay. Com a aposentadoria de Francisco Ferraroli,Renato Boaventura foi escolhido presidente da unidade global de Negócios Fibras, do Grupo Solvay, antes diretor de Fios Têxteis.

Gerdau. Harley Lorentz Scardoelli responderá por Relações com Investidores após renúncia do diretor vice-presidente André Pires de Oliveira Dias.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Marisa Lojas. O posto de diretor de vendas da Marisa Lojas agora está com o também diretor de compras Rene Antonio da Silva, uma vez que Arquimedes José Rossi Salles renunciou.

Natura. Deixou a Natura José Vicente Marino. Por enquanto, o cargo de diretor comercial está vago.

Avaya. Para a diretoria de vendas a Avaya nomeou Luis Sirera, há 15 anos na empresa.

Arteris. Luiz Ildefonso Simões Lopes, ligado à Brookfield, foi eleito presidente do conselho de administração da Arteris.

CSU CardSystem. A nova diretora comercial da CSU CardSystem é Vanessa Gordilho (ex-Gemalto, Equifax, Certegy e Merrill Lynch).

Yasuda Marítima. A partir de 1º de julho, a Yasuda Marítima terá Farid Eid Filho como diretor executivo na função de Chief Underwriting Officer.

ANS. O médico pediatra José Carlos de Souza Abrahão foi nomeado diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Neonergia. Com a renúncia do diretor financeiro e de Relações com Investidores Erik da Costa Breyer, a função fica acumulada pela presidente da Neoenergia Solange Ribeiro.

Linx. Ronaldo Stanzione (ex-Oracle, EMC2) ingressa na Linx como diretor comercial corporativo, na vaga deixada em maio por Luciano Idésio.

Imaginarium. Os fundadores da Imaginarium Luiz Sebastião Rosa e suas filhas Nanina e Cecília, afastam-se da empresa, agora 100% sob o controle da Squadra Investimentos.

Cellebrite. Para diretor geral na América Latina a Cellebrite contratou Marcelo Comité (ex-Blackberry, Apple e IBM).

AlmavivA. O novo diretor administrativo, financeiro e de controladoria da AlmavivA do Brasil é Marcelo Brito Arantes (ex-Tetra Pak, Vallourec & Mannesmman e Braskem).

(Colaborações podem ser enviadas para luana.pavani@estadao.com)