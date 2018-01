Alto escalão: as movimentações executivas da semana

AIG. A seguradora AIG nomeou para diretor presidente no Brasil Paride Della Rosa, antes CEO da AIG Meridional na Argentina e líder no Cone Sul.

Embratur. Foi nomeado presidente da Embratur Vinicius Renê Lummertz Silva, até então secretário nacional de Políticas de Turismo do Ministério do Turismo, no lugar de Vicente José de Lima Neto.

Ducati. O novo diretor geral da Ducati no Brasil é o italiano Antonino Labate.

Officer. A distribuidora Officer alça Luiz Comazzetto a CEO, ele que era vice-presidente comercial.

Boeing. Antonini Puppin-Macedo é nomeado diretor geral do Centro de Pesquisa e Tecnologia da Boeing no Brasil. Seu cargo anterior era de diretor de Operações e coordenador do centro.

AbbVie. A biofarmacêutica AbbVie traz Rogério Afif de volta ao Brasil para diretor comercial em Imunologia.

Turner. Após a compra da Esporte Interativo pela Turner Brasil, Leonardo Cesar passa a atuar como vice-presidente de Novos Negócios.

Saint-Gobain Abrasivos. O novo diretor de Vendas e Marketing para América do Sul da Saint-Gobain Abrasivos é Pedro Francisco Apollinari Cury, no grupo há 15 anos.

SAP. A SAP Brasil anuncia a chegada de Luiz Fernando Caldas como líder de vendas de soluções Ariba.

ROIx. Para diretor comercial a ROIx elegeu Sergio Kligin (ex-US Media Consulting e Grupo Estado).

CIEE. Luiz Gonzaga Bertelli sucede Ruy Martins Altenfelder Silva na presidência do conselho de administração do CIEE, do qual é um dos fundadores.

(Fonte: Broadcast/Agência Estado)