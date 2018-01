Após 8 anos, Coca-Cola troca comando no Brasil

Depois de oito anos à frente da Coca-Cola no Brasil, o mexicano Xiemar Zarazúa deixará o cargo para assumir o posto de vice-presidente de empreendimentos da The Coca-Cola Company na América Latina. Para seu lugar, virá, em 1º de setembro, o brasileiro Henrique Braun, que estava à frente das operações da marca na China e na Coreia – terceira maior divisão global do grupo.

Braun começou a carreira na Coca-Cola em 1996. Entre os cargos que ele já exerceu no País estão vice-presidente de técnica e logística e vice-presidente de operações. Formado em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), ele tem mestrado em Engenharia Industrial pela Michigan State University e MBA pela Georgia State University, ambas nos EUA.

Segundo divulgou a empresa, Xiemar Zarazúa deixará a operação brasileira após concretizar investimentos de R$ 14,1 bilhões entre 2012 e 2016, valor 50% superior ao dos cinco anos anteriores. O executivo ajudou na diversificação do portfólio da empresa, sendo o movimento mais recente a compra da mineira Laticínios Verde Campo, por meio da Leão Alimentos e Bebidas, aquisição anterior do grupo no País.

Outro executivo brasileiro, João Marcelo Ramires, foi escolhido para presidir a operação sul-americana que engloba países como Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia e Peru.