Assembleia elege suplentes para conselho da Petrobrás

Em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) nesta quarta-feira, a Petrobrás elegeu suplentes para o conselho de administração da estatal. Foram eleitos seis suplentes indicados pela União. Uma vaga permanecerá em aberto, a do substituto do conselheiro Segen Estefen. A indicação era que o assento fosse ocupado por Carlos Antonio Levi da Conceição. Mas o nome não foi aprovado pela representante da União, a procuradora da Fazenda Maria Tereza Lima.

Também o conselheiro representante dos empregados, Deyvid Bacelar, não terá um substituto, porque a sua aprovação depende de eleição entre os funcionários, o que só vai ocorrer no próximo ano.

Os suplentes eleitos poderão participar de todas as reuniões do conselho, mesmo que só como convidados. Eles terão remuneração fixa equivalente a 70% do salário pago a cada um dos titulares.

Com a eleição de hoje, o diretor de Integridade Corporativa da Vale, Clovis Torres Junior, assumiu o cargo de suplente do presidente do conselho de administração da Petrobrás, Murilo Ferreira, presidente da mineradora. Além dele, entre os indicados pela União, passam a fazer parte do colegiado o diretor Financeiro da estatal, Ivan Monteiro, como substituto de Bendine; Dan Antonio Marinho Conrado; Jerônimo Antunes; João Victor Issler; e Julio Cesar Maciel Ramundo.

Minoritários. Para as vagas de representantes de acionistas minoritários, foram eleitos Francisco Petros Oliveira Lima Papathanasiadis, representante de ordinaristas, e Gustavo Rocha Gattais, representante dos minoritários preferencialistas. Os suplentes eleitos nesta AGE têm mandato até a próxima assembleia geral ordinária, em 2016.

Francisco Petros Oliveira Lima Papathanasiadis foi eleito suplente de Walter Mendes de Oliveira Filho. Papathanasiadis é advogado especializado na área societária e mercados de capitais, com atuação nas áreas de governança corporativa e regulação de mercados. O novo suplente também foi presidente da Apimec-SP e presidente do Conselho de Supervisão dos Analistas de Mercado de Capitais, instituído pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Gustavo Rocha Gattais assumirá na próxima reunião como suplente do conselheiro Guilherme Affonso Pereira. Gattais é economista formado pela PUC-Rio, tendo atuado como analista no banco BTG Pactual, na área de óleo e gás, entre 2009 e maio deste ano.