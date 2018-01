Avon fecha acordo com investidores ativistas em mudança no conselho

NOVA YORK - Após anos de resultados fracos e a forte queda do preço das ações, a Avon chegou a um acordo com investidores ativistas, o que permitirá que a companhia de cosméticos evite um conflito. A Avon anunciou na manhã desta segunda-feira que chegou a um acordo com o Capital Group e o NuOrion Partners, que permitirá a eles aprovar um novo nome independente para o conselho da companhia.

A Avon anunciou que estava nomeando a ex-executiva da FedEx Cathy Ross para seu conselho, medida que tem o aval dos investidores. Após a nomeação de Ross e de outro diretor, o conselho da Avon terá 11 membros. Como parte do acordo, o grupo Barington-NuOrion, que possui mais de 3% da Avon, não lançará uma disputa por vagas no conselho no encontro anual de 26 de maio da empresa.

O acordo dará à companhia alguma paz, após meses tumultuados. Diante de anos de recuo na receita e fraqueza no preço da ação, a companhia de 130 anos vendeu neste mês suas operações na América do Norte para a Cerberus Capital Management. A Cerberus concordou em injetar US$ 435 milhões na Avon e investiu US$ 170 milhões no negócio na América do Norte. Há duas semanas, a Avon disse que cortará 2.500 postos de trabalho, ou cerca de 7% de sua força de trabalho, e mudará sua sede corporativa de Nova York para o Reino Unido.

O Barington e o NuOrion vinham pressionando por mudanças no conselho, para redirecionar o rumo da empresa. Os investidores ativistas pediram entre US$ 500 milhões e US$ 700 milhões em cortes de gastos, acima da meta de US$ 350 milhões do comando da empresa. Também queriam um foco maior em mercados internacionais, entre outras alterações.

As ações da Avon recuaram mais de 50% nos últimos 12 meses, mesmo diante do forte rali nas bolsas de Nova York em geral desde janeiro. Atualmente, o valor de mercado da empresa é de cerca de US$ 1,86 bilhão.