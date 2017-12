Bolsa lança programa de governança para estatais

SÃO PAULO - A BM&FBovespa lançou nesta quarta-feira o Programa Destaque em Governança de Estatais, com foco nas companhias de capital misto, listadas ou não. A adesão, que agora está aberta a essas companhias, é voluntária.

Após o período de audiências restrita e pública foi definida a criação de duas categorias no âmbito do programa, tendo como foco as companhias de capital misto, listadas ou não. Na primeira categoria todas as 25 medidas propostas serão exigidas para a obtenção do selo pela companhia.

Na segunda categoria, a companhia deverá contemplar ao menos seis medidas, que serão obrigatórias e atingir, em um sistema de cálculo desenvolvido pela Bolsa, a pontuação de 27 pontos com itens adicionais, de um total de 37. A pontuação de cada item levará em conta a sua relevância ou grau de dificuldade de implantação.

Foi elaborada, após o período de discussões com agentes do mercado, uma lista com 25 itens, dentro das premissas de melhoria de transparência, controles internos, composição da administração e compromisso dos controladores.

Dentre esses pontos, 6 serão obrigatórios e 20 opcionais para a companhia de capital misto estar apta a ingressar na categoria 2. Para a empresa alcançar o reconhecimento de estar na categoria 1 todos os 25 itens serão exigidos.

Entre os seis itens obrigatórios estão o aprimoramento ao conteúdo do formulário de referência, instalação de área de compliance e riscos, auditoria interna e Comitê de Auditoria Estatutário, Política de Transações com Partes Relacionadas, requisitos mínimos para indicação de administradores e aderência aos requisitos para indicação de administradores.

Segundo a diretora de Regulação de Emissores da BM&FBovespa, Flavia Mouta, a empresa interessada em aderir ao programa poderá submeter o pedido de análise em regime de confidencialidade.