Compliance tem falta de profissionais e salários acima de R$ 10 mil

Há cerca de dois anos, se um profissional quisesse se especializar em compliance no Brasil, ele teria de ser autodidata ou aprender na prática. Com as recentes operações da Polícia Federal, Lava Jato e Zelotes, que investigam fraudes fiscais e esquemas de corrupção, o cenário mudou. O compliance officer começou a ganhar visibilidade e alunos de variados cursos de graduação e pós-graduação passaram a demandar uma formação mais adequada.

"Cada vez mais jovens estão ocupando cargos de alta competição dentro da área de compliance e, muitas vezes, eles não têm preparo. É um território que requer muitas habilidades", destaca a professora Ana Paula Candeloro, da pós-graduação do Insper. A instituição tem um curso intensivo de compliance que começa em janeiro (veja abaixo).

A escassez de profissionais bem formados e com experiência e o status de área estratégica fazem com que os salários sejam bastante atrativos. Segundo o guia salarial da empresa de recrutamento Robert Half, a remuneração mensal varia de R$ 12,7 mil a R$ 19 mil.

Além de cursos rápidos, também há MBAs sobre o assunto. A Fundação Álvares Penteado (Fecap) começou a oferecer o MBA em Gestão de Riscos e Compliance em março deste ano e já formou duas turmas, a primeira com 10 e a segunda com 18 alunos. "A maioria é composta por profissionais que já atuam em gestão de riscos, mas há uma parcela que quer migrar para essas áreas", explica o professor Fábio Coimbra, coordenador do curso da Fecap.

Apesar de só ter ganhado notoriedade há pouco tempo no Brasil, a figura do compliance officer existe desde a crise de 1929, quando houve a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Naquela época, foi identificada a necessidade da presença de um advogado que checasse o cumprimento das normas nas empresas. Mas engana-se quem acredita que a especialização em compliance só atrai os formados em Direito. As turmas são compostas por administradores, economistas, contadores, engenheiros e até jornalistas, além de advogados.

Para entender O que é compliance? 'Compliance' deriva do verbo em inglês 'to comply', que pode ser traduzido como 'agir de acordo com uma norma'. Portanto, estar em 'compliance' significa que uma empresa atende às regras dos órgãos reguladores e às leis do mercado e do país. Quando a atividade do compliance officer surgiu, foi automaticamente direcionada para os responsáveis pela assessoria jurídica, mas hoje as demandas vão além das leis e é preciso que o departamento de compliance inclua os procedimentos internos da companhia em seu modus operandi. "Hoje o compliance officer é visto como um parceiro da área de negócios, da alta administração. É ele quem vai pensar em todos os fatores que podem dar errado dentro da estratégia da empresa", detalha a professora Ana Paula Candeloro, da pós-graduação do Insper.

Veja abaixo oito cursos de especialização na área de compliance:

MBA

Fecap

MBA em Gestão de Riscos e Compliance

Carga Horária: 480 horas

Preço:

Matrícula (R$ 1.182,00) + 20 parcelas do mesmo valor ou

Matrícula (R$ 1.379,00) + 17 parcelas do mesmo valor ou

Matrícula (R$ 913,00) + 27 parcelas do mesmo valor

Mais informações: http://bit.ly/1Lx2ugL

Fipecafi

MBA Controles Internos (Compliance)

Carga horária: 376 horas

Preço: R$ 19.800,00 à vista ou matrícula de R$ 980,00 e 17 parcelas no valor de R$ 1.209,34

Mais informações: http://bit.ly/1kmZvi9

Curta duração

Insper

Compliance (Intensivo)

Carga horária: 36 horas semanais

Mais informações: http://bit.ly/1Rxljlp

Instituto Febraban de Educação

Governança, riscos e compliance

Carga horária: 16 horas

Mais informações: http://bit.ly/1kHV69r

Fundação Getulio Vargas (FGV)

Compliance

Carga horária: 68 horas

Preço: à vista R$ 5.985,00 ou 1+3 de R$ 1.529,83

Mais informações: http://bit.ly/1P13tIr

Associação Brasileira de Bancos

Capacitação em Compliance I

Carga horária: 16 horas

Preço: R$ 1.242,00 / Não Associado: R$ 1.380,00

Mais informações: http://bit.ly/1GR6zIs

Ensino a distância

Unopar

Compliance e Governança Corporativa

Carga horária: 30 horas

Preço: R$ 39,90

Site: http://bit.ly/1R96XHT

Unieducar

Curso Online Gestão de Compliance - A auditoria contábil como requisito

Carga horária: varia de 2 a 160 horas

Preço: de gratuito (o curso de 2 horas) até R$ 453,50 (o curso de 280 horas)

Site: http://bit.ly/1MeXydv