Eike Batista renuncia à presidência e ao conselho da OGPar

SÃO PAULO - Eike Batista abriu mão dos cargos de presidente e membro do conselho de administração da Óleo e Gás Participações (OGPar, ex-OGX).

A companhia, que está em recuperação judicial, informou nesta quarta-feira, 28, que foi comunicada pelo empresário sobre sua renúncia aos cargos.

À Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa explicou que a renúncia ocorre após o cumprimento das principais etapas de seu plano de reestruturação e também o da subsidiária OGX Petróleo e Gás, em recuperação judicial.

Entre as etapas, a empresa cita a aprovação em assembleia geral de credores do plano de recuperação judicial pela vasta maioria dos membros, seguida da homologação judicial do plano, da obtenção do registro de companhia aberta da OGX Petróleo e Gás S.A. e da capitalização de créditos concursais e extraconcursais, consoante já divulgado em fatos relevantes anteriores.