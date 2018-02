Gestão eficaz é chave contra incertezas

Instabilidade econômica e volatilidade no mercado de capitais são dois dos desafios a serem enfrentados pelas organizações de diversos setores, com destaque para o financeiro. Assim, a governança corporativa é um tema cada vez mais presente na agenda de pequenas, médias e grandes empresas.

Para o diretor-geral da Fator Administração de Recursos, Fábio Moser, a maneira como o investidor exerce sua cidadania está diretamente relacionada com as organizações em que ele aporta recursos. Seria incoerente, portanto, que um acionista investisse em uma empresa que não está de acordo com bons princípios e práticas de gestão. O executivo afirma que o exercício pleno da cidadania é o caminho tanto para o desenvolvimento e o bem-estar de uma nação, quanto para a construção de um mercado sólido.

Alexandre Gluher, vice-presidente do Bradesco, argumenta que a saúde das organizações financeiras é crucial para a saúde da economia como um todo, tal como um grande organismo. Para ele, é fundamental evitar que riscos sistêmicos se propaguem, o que pode ser feito por meio de processos bem estruturados dentro das empresas. Identificar, avaliar e controlar esses riscos é crucial.

É durante as situações de crise que as grandes oportunidades surgem e as mudanças se consolidam, afirma Roberto Faldini, ex-presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Ele diz que não será surpresa se bancos menores se unirem para enfrentar desafios nos próximos anos.

Francisco A. M. Sant’Anna, do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (Ibracon), defende que a regulação para o setor tem contribuído para a solidez da governança nessas instituições.

Gestor de uma empresa de comunicação, um leitor que preferiu não se identificar reforçou a importância das boas práticas a partir do comando das companhias para que, assim, elas se reflitam em toda a organização.

