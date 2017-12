Governança corporativa é desafio para estatais em processo de privatização

A aposta do governo federal em privatizar a Eletrobrás para reforçar os cofres públicos esbarra em um tema delicado para grandes empresas: a governança corporativa. Prevista para ocorrer até o fim do 1º semestre de 2018, a desestatização requer planejamento e reformulação de toda a área de boas práticas, lembram especialistas.

Após um processo de privatização, a tendência é que a área de governança seja melhor desenvolvida, defende a advogada e presidente do Instituto Compliance Brasil Sylvia Urquiza. “Empresas privadas costumam ter mais competitividade e possuem mais agilidade nos processos. Assim, espera-se que a área seja aprimorada, até porque existe uma cobrança de bom desempenho que vem do mercado”, analisa.

Entre os benefícios da aquisição estão a consciência de que a empresa já não integra um projeto político e que sua principal função, a partir de agora, é garantir rentabilidade. “Com um olhar voltado ao mercado, a governança também passa a ganhar mais atenção, pois será ainda mais exigida”, explica o especialista das áreas de Direito Público e de Compliance e sócio-coordenador do escritório Braga Nascimento e Zilio Advogados Associados, André Castro Carvalho.

Mas, para que isso de fato aconteça, alguns hábitos comuns em empresas estatais precisam ser deixados para trás, alerta o sócio da S2 Consultoria, empresa especializada em prevenir e tratar atos de fraude, Renato Santos. Um deles é a indicação de cargos e uso político de posições da empresa.

“Em casos assim, o ideal é que haja uma adaptação entre as antigas práticas de compliance da empresa e as novas diretrizes, mas ainda assim pode haver um choque de gestão. E isso não pode prejudicar o desenvolvimento da rotina de trabalho nem a evolução das boas práticas, que serão ainda mais cobradas”, diz.

Uma maneira de evitar essa situação é a troca dos funcionários em cargos mais altos, geralmente ocupados por executivos indicados pelo governo no caso das estatais. Para Santos, a mudança de chefia não é obrigatória, mas altamente recomendada.

“Isso fica a cargo de quem vai comprar uma estatal. Mas a ideia é trocar para que haja uma nova cultura dentro da empresa, em um processo transparente, voltado para uma governança corporativa que combate velhos hábitos da antiga gestão”, opina.

Transparência. André Castro Carvalho ressalta que a troca de administração também deve exigir uma longa investigação entre as empresas envolvidas no negócio. Casos de corrupção e outros tipos de práticas irregulares podem passar despercebidos, causando problemas aos novos dirigentes.

“Caso haja alguma irregularidade, quem faz a aquisição herda a responsabilidade desses atos, inclusive o pagamento de eventuais multas do processo. Por isso recomendo uma extensa investigação para evitar riscos”, conta.

Sylvia Urquiza acredita que a comprovação de que ambas as empresas atuam de maneira ética no mercado deveria ser tema obrigatório durante as discussões de aquisição. “No mundo ideal, a companhia interessada na compra deveria demonstrar e oferecer um sólido plano de práticas de governança a adquirida, mas infelizmente sabemos que isso não costuma acontecer”, lamenta.