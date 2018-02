Governo nomeia Pablo Rentería diretor da CVM

O governo federal nomeou o advogado e professor Pablo Waldemar Rentería para exercer o cargo de diretor da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com mandato até 31 dezembro de 2018, conforme decreto publicado no Diário Oficial da União (DOU). Rentería já trabalhou no órgão de 2008 a 2013, como chefe de gabinete da Presidência e superintendente de Processos Sancionadores.

Atualmente, a CVM conta também com os diretores Luciana Pires Dias e Roberto Tadeu Fernandes, com mandato até o fim de 2015 e 2016, respectivamente. Ana Dolores de Novaes fazia parte da diretoria do órgão até pouco tempo. O mandato de Ana Dolores terminou em dezembro de 2014.