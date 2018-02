Governo vai defender contrapartidas para apoiar renegociação de dívida de clubes, diz ministro

O ministro da Secretaria das Relações Institucionais, Pepe Vargas (PT), afirmou que o governo defende contrapartidas de governança e que tratem da responsabilidade de dirigentes esportivos para dar aval à renegociação de dívidas de clubes de futebol com a União. Nesta terça-feira, a presidente Dilma Rousseff vetou um artigo - patrocinado pela bancada da bola - na Medida Provisória 656 que abria parcelamento de débitos sem nenhuma contrapartida que obrigasse os clubes a cumprir medidas de responsabilidade financeira e de gestão, como o pagamento de multas em caso de atraso dos salários dos jogadores.

"A ideia é estabelecer essas responsabilidades dos clubes e dos dirigentes", afirmou Vargas nesta terça-feira, durante café da manhã com jornalistas setoristas do Palácio do Planalto.

Um projeto de reestruturação das dívidas dos times de futebol que tenha como base contrapartidas de gestão, entre elas o limite para a reeleição dos dirigentes esportivos e regras para o endividamento, é apoiado pelo Bom Senso F. C., que realizou reuniões com Dilma no ano passado sobre o tema.

Segundo Pepe Vargas, a presidente Dilma determinou que fosse montada uma comissão interministerial para discutir uma nova proposta. Ele destacou que o tema não é simples e que há polêmica entre os que vivem o dia a dia do futebol. Além do mais, o ministro disse que é preciso analisar quais exigências podem ser feitas, uma vez que se trata da regulação de atividades de entidades privadas.