Instituto oferece cursos e certificação de combate à corrupção

A necessidade de representação dos profissionais que atuam com as atividades de combate à corrupção fez com que a AML Consulting, empresa de serviços contra fraudes, criasse o Instituto dos Profissionais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (IPLD). Além de organizar e promover a valorização dos trabalhadores da área, a entidade – que ainda não começou a funcionar - oferecerá cursos e certificação profissional a fim de proteger o ambiente de negócios brasileiro.

Os cursos oferecidos pelo IPLD serão presenciais ou in company - aqueles em que os professores vão até a empresa contratante para treinar seus funcionários - e serão ministrados por consultores e executivos da área. Além deles, o instituto também criará um núcleo de pesquisas e promoverá palestras e cursos de pós-graduação. A ideia, segundo Alexandre Botelho, sócio-diretor da AML, é promover o debate e preparar melhor os profissionais a fim de dificultar cada vez mais crimes de corrupção.

"Como consequência, a sociedade será beneficiada, pois os profissionais do mercado financeiro estarão mais preparados para evitar o financiamento do terrorismo e as práticas de corrupção e lavagem de dinheiro dentro das instituições", afirmou Alexandre Botelho, sócio-diretor da AML.

O instituto também vai desenvolver, em parceria com especialistas da área, uma certificação profissional que será concedida após análise acadêmica e provas.

O pré-lançamento do IPLD aconteceu na última terça-feira, 20, onde a entidade foi apresentada ao mercado e as vagas para presidência e diretorias foram abertas. O processo seletivo está aberto até o dia 30 de junho pelo site do IPLD.