JBS nomeia Marcelo Proença como diretor global de compliance

SÃO PAULO - A JBS anunciou a nomeação de Marcelo Proença para o cargo de diretor global de compliance, com o objetivo de garantir as melhores práticas de governança do mercado. A diretoria de compliance responderá diretamente para o Conselho de Administração da JBS.

"Meu objetivo é aprimorar o programa de compliance, tornando-o um modelo para o mercado, com plenos controles externos e internos, os quais, estou confiante, irão assegurar uma empresa de sucesso perene, evoluindo muito na construção da confiança e da reputação perante os stakeholders e, em especial, colaboradores, mercado e sociedade", cita Proença, conforme comunicado ao mercado.

"Acredito que minha experiência alinha-se ao pensamento do Conselho de Administração da JBS no tocante a instituir as melhores práticas empresariais na JBS", acrescenta.

Ainda conforme o comunicado, Proença acumula 27 anos de experiência, sendo advogado, mestre e doutor em direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, onde atua como professor de Direito Comercial. Ele também é professor nos cursos do GVLaw, da Fundação Getúlio Vargas, e possui oito livros publicados.

O Conselho de Administração da JBS também anunciou a contratação do escritório White & Case LLP, que irá apoiar na condução do projeto na empresa de alimentos.

"O trabalho do White & Case será importante para o sucesso do Comitê de Governança na supervisão do desenvolvimento e implementação de um programa de compliance que incorpore melhores práticas internacionais e atenda integralmente às obrigações da companhia", destaca Daniel Fridman, sócio do escritório White & Case.

"Esses são apenas os primeiros passos, porém também fundamentais, em nosso propósito de elevar o nível de governança da JBS e fazer com que essa companhia se torne uma referência global em governança", diz

Tarek Farahat, presidente do conselho de administração da JBS e do Comitê de Governança, de acordo com o comunicado. Ele acredita que as duas ações configuram importantes medidas para companhia.

O comunicado da JBS diz que o White & Case é um dos escritórios internacionais de advocacia mais reconhecidos, atendendo algumas das empresas mais respeitadas do mundo, com um time de advogados com ampla experiência em programas de compliance.