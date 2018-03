João Cox Neto é o novo presidente do conselho de administração da TIM

A Tim informa que Mario Cesar Pereira de Araujo renunciou ao cargo de presidente do conselho de administração da empresa. O executivo será substituído por João Cox Neto.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa informa que Araujo deixou também a posição de membro do Comitê de Auditoria Estatutário, presidente do Comitê de Remuneração e membro do Comitê de Controle e Riscos da Companhia.

Outras baixas no conselho foram de Manoel Horacio Francisco da Silva, Enrico Barsotti, Sabrina Valenza e Nicoletta Montella. No último dia 27, Enrico Zampone já tinha renunciado.

Celso Luis Loducca, por sua vez, foi eleito para o cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário.

As mudanças terão efeito a partir da assembleia geral ordinária, prevista para ser realizada em 19 de abril, quando deverão ser eleitos novos conselheiros.