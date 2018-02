José Rafael Vasquez será novo diretor-superintendente do Atacadista Roldão

José Rafael Vasquez será o novo diretor-superintendente do Atacadista Roldão. Em nota, a companhia informou que a chegada do executivo faz parte de um processo para a implantação e o aprimoramento de governança corporativa. Vasquez chega com a missão de expandir os negócios da empresa e consolidar boas práticas.

"Estou muito animado com o novo desafio. Meu objetivo é agregar o conhecimento que tenho na área de autosserviço e buscar sempre os melhores resultados, contribuindo com a equipe para o crescimento sustentável do Atacadista Roldão", diz Vasquez.

Formado em Administração de Empresas pela UniFMU e tendo também concluído formação em educação executiva na London Business School, Vasquez acumula 23 anos de experiência no mercado varejista brasileiro. O executivo já teve passagens por cargos de liderança em diversas grandes empresas, como Carrefour e Pão de Açúcar. Antes de assumir o cargo no Atacadista Roldão, era vice-presidente das bandeiras de atacado do Wal-Mart.

Vasquez se reportará diretamente ao CEO Ricardo Roldão, que também assumiu o cargo de presidente da recém-criada Associação Brasileira dos Atacadistas de Autosserviço (ABAAS). Com a chegada do novo diretor-superintendente, Artur Raposo, diretor responsável pelas áreas de Logística, Comercial e Marketing, e Rodrigo Natale, diretor dos departamentos Administrativo e Financeiro, além da área de Operações, passam a responder para Vasquez.