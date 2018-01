Juan Rodriguez Inciarte deixa Santander Espanha

O Santander Espanha anunciou na quinta-feira, 1º, que Juan Rodriguez Inciarte deixou o conselho de administração do banco por razões pessoais.

Além disso, Inciarte deixará também o cargo de vice-presidente executivo senior da instituição em dezembro deste ano.

O banco passa por algumas mudanças na sua gestão, inclusive no Brasil. Mês passado, o Santander Brasil definiu que, a partir de 1º de janeiro de 2016, Sergio Rial, atual presidente do conselho de administração, deixará o cargo e assumirá a posição de diretor presidente do Santander, em substituição a Jesús Zabalza que, na qualidade de vice-presidente do conselho, ficará à frente do colegiado.