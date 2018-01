Legisladores dos EUA vão analisar onda de fusões no setor agrícola

CHICAGO - Legisladores nos EUA pretendem realizar uma audiência para examinar a onda de fusões no mercado global de sementes e defensivos. O senador republicano Charles Grassley, de Iowa, presidente da Comissão Judiciária do Senado, disse que os negócios entre os maiores players do setor podem reduzir a concorrência e resultar em preços mais altos para produtores, num momento em que a renda agrícola deve atingir o menor nível em mais de uma década.

"Na maioria dos casos, quando você tem menos concorrência, os preços sobem, e os consumidores pagam mais", disse Grassley em entrevista. "No caso da agricultura, produtores são tanto consumidores (de sementes e defensivos) quanto vendedores."

Ontem, a Comissão sobre Investimento Estrangeiro nos Estados Unidos (Cfius, na sigla em inglês) aprovou a aquisição da suíça Syngenta pela estatal chinesa ChemChina, um negócio avaliado em US$ 43 bilhões. A Syngenta, uma das maiores empresas de pesticidas e sementes, gera cerca de 25% de sua receita na América do Norte.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

DuPont e Dow Chemical, que possuem grandes divisões de agroquímicos e sementes, pretendem concluir sua fusão até o fim deste ano. A companhia combinada, DowDuPont, será posteriormente dividida em três empresas distintas, com foco em agricultura, materiais industriais e produtos especiais.

A gigante alemã Bayer, que também produz sementes e pesticidas, vem tentando desde maio chegar a um acordo para adquirir a Monsanto, maior fornecedora mundial de sementes. Embora a Monsanto tenha rejeitado as propostas da Bayer, as companhias continuam mantendo discussões para um possível negócio.

Segundo Grassley, a audiência, que deve ocorrer em setembro, terá como objetivo garantir que os órgãos antitruste do Departamento de Justiça e da Comissão Federal de Comércio analisem cuidadosamente essas propostas de fusão. A audiência deve incluir o ponto de vista das companhias de sementes, e a comissão também vai analisar o possível impacto dessas operações sobre os consumidores, disse o senador.

Grassley é um dos legisladores que pediram em março uma avaliação mais detalhada da fusão entre ChemChina e Syngenta, citando preocupações com a segurança alimentar.

Na segunda-feira, a senadora democrata Debbie Stabenow reiterou o pedido para que o Departamento de Agricultura (USDA) e a Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA) tenham um papel permanente na Cfius. "A segurança alimentar é crítica para a segurança nacional e deve ser levada em consideração durante o processo de avaliação da Cfius", disse.