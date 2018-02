Marfrig anuncia saída de Sérgio Rial da presidência

SÃO PAULO - Sérgio Rial deixará a presidência da Marfrig Global Foods. Conforme fato relevante da companhia enviado nesta quinta-feira, 15, ao mercado, o conselho de administração nomeou para substituí-lo a partir de 16 de fevereiro Martin Secco Arias, atual CEO da Marfrig Beef Cone Sul e há oito anos no grupo, desde a aquisição do Frigorífico Tacuarembó no Uruguai.

“A estratégia da Marfrig Global Foods não muda”, afirmou Martin Secco no comunicado. “Nosso comprometimento em perseguir geração de fluxo de caixa livre positiva, expansão de margens, crescimento sustentável e desalavancagem plurianual não se alteram. Permanecemos comprometidos com a criação de valor na empresa”.

Rial esteve nos últimos dois anos na Marfrig, sendo que assumiu a liderança em janeiro de 2014, completando o processo de transição, quando Marcos Antonio Molina ficou como presidente do conselho de administração. Em novembro de 2012 Rial entrou para o Grupo Marfrig, vindo da Cargill onde era diretor de finanças.

Em nota, a Marfrig explica que nesse período foi implantada a estratégia “Focar Para Ganhar”, para melhorar a integração e o desempenho da empresa, com um comentário de Sérgio Rial: “Dentro de um processo sucessório, temos um Comitê Executivo preparado e eficaz em tomadas de decisões, com Martin na liderança e com os demais CEOs à frente de cada uma das unidades de negócio. Martin fez parte do desenho da nova estratégia em 2013, juntamente com os Vice-Presidentes, que são também membros do Comitê Executivo e estão comprometidos como um grupo com a entrega da estratégia ‘Focar para Ganhar’”.

Molina ressalta atenção para foco em geração de caixa e governança, e diz que o conselho e seus comitês continuará em 2015 com objetivo de supervisionar e apoiar o corpo executivo. "A Marfrig continua totalmente comprometida com sua estratégia de redução de custos e de desalavancagem financeira através dos próximos anos”.

O comunicado termina com um agradecimento à "contribuição inestimável" de Sérgio Rial à Marfrig Global Foods" e lhe deseja "contínuo sucesso em seus desafios."