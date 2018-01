'Não tenho conhecimento se corrupção na empresa acabou'

RIO - O presidente da Petrobrás, Pedro Parente, que tomou posse nesta quinta-feira, 02, disse não ter conhecimento se ainda há focos de corrupção na empresa. "Não posso dizer o que não tenho conhecimento. O que posso dizer é que a empresa toma todas as medidas para buscar indícios entre fornecedores e funcionários que tenham praticado ou estão praticando esse tipo de ato", afirmou.

O presidente do conselho de administração, Nelson Guedes, destacou o trabalho desenvolvido pela ex-ministra do Supremo Tribunal Federal Ellen Gracie, contratada para liderar o comitê especial de investigação. O comitê trabalha há um ano identificando irregularidades e, segundo Guedes, não há data para a conclusão do trabalho. Ele destacou ainda a atuação da diretoria de governança corporativa, de João Elek, no combate à corrupção.