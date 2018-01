Natura convoca assembleia geral extraordinária para aprovar nova governança

A Natura convocou assembleia geral extraordinária para o dia 30 de novembro para aprovar a nova estrutura de governança corporativa após a conclusão da compra da The Body Shop.

Conforme apresentado em setembro, o novo "Grupo Natura" terá Roberto Marques como presidente-executivo do Conselho de Administração e um novo membro do conselho, Peter Saunders, que já foi CEO da The Body Shop.

Marques, atual membro do conselho da Natura, foi presidente da Mondelez Internacional para a América do Norte. Os três fundadores da Natura, Luiz Seabra, Guilherme Leal e Pedro Passos permanecerão como co-presidentes do Conselho de Administração.

O Grupo Natura é formado por três marcas: Natura, a marca australiana Aesop e The Body Shop. Cada uma das três marcas terá seu próprio diretor-presidente e Comitê Executivo e os três CEOs vão se reportar a Roberto Marques.

João Paulo Ferreira permanecerá como presidente da Natura. Michael O'Keeffe também segue como presidente da Aesop. E o presidente escolhido para The Body Shop é David Boynton, antes diretor presidente da britânica Charles Tyrwhitt, de moda masculina, e que também passou pela francesa L'Occitane.