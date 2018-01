Petrobrás confirma que vai divulgar balanço do 1º tri em 15 de maio

A Petrobrás confirmou nesta terça-feira, 5, que divulgará o resultado do primeiro trimestre de 2015 no próximo dia 15 de maio de 2015, sexta-feira, após o fechamento do mercado.

"Dessa forma, entre 05/05/2015 e 15/05/2015 a companhia estará em período de silêncio. Durante este período, a Petrobrás estará impossibilitada de prestar esclarecimentos ou comentar qualquer tipo de informação relacionada aos resultados do trimestre e perspectivas", diz a companhia, em comunicado.

"Esta iniciativa visa a atender às melhores práticas de governança corporativa garantindo a equidade no tratamento das informações", acrescenta a companhia.

No mês passado, a petroleira divulgou seus números auditados de 2014 e trouxe alívio a investidores ao contabilizar perdas com corrupção e desvalorização de ativos. Entretanto, uma das questões mais preocupantes é o nível de endividamento da empresa, que pode comprometer investimentos no futuro, como o necessário para a exploração do pré-sal, por exemplo.