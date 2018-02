Presidente da CVM quer ‘turbinar’ as multas aplicadas pela autarquia

A eclosão de casos graves envolvendo companhias abertas como Petrobrás, Oi e grupo X pôs em xeque a capacidade sancionadora da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Há pouco mais de dois anos na função de ‘xerife’ do mercado de capitais brasileiro, Leonardo Pereira diz que as penas da autarquia precisam ser revistas com urgência para ampliar seu poder coercitivo.

A CVM encaminhou propostas ao governo federal, que estuda turbinar as multas de órgãos reguladores do mercado financeiro, como antecipou em dezembro o Broadcast, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado. O rol de penalidades à disposição da CVM foi estabelecido por lei em 1976. Por isso, Pereira considera natural que seja atualizado.

A punição mais severa prevista hoje é a inabilitação de um administrador por até 20 anos. O teto das multas é de R$ 500 mil, o que pesa pouco no bolso de infratores do mercado. Em casos de uso de informação privilegiada não pode extrapolar 50% do valor da operação irregular, ou três vezes a vantagem obtida ou perda evitada.

“A atividade sancionadora não existe para ser justiceira, mas é preciso ter penas que desencorajem práticas erradas”, diz o presidente da CVM.

No fim de 2014, a autarquia enviou sua proposta ao governo, que desenha um projeto de lei para elevar o poder de fogo de reguladores como Banco Central, Susep e CVM. O limite sugerido não é revelado, mas a lógica é permitir penas maiores a condutas graves. O ajuste no sistema de recursos entrará no pacote.